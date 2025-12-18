Женщина во время прогулки по Арбату заметила роботов-доставщиков, которых решила снять на видео. Прохожая не увидела, как один из них оказался прямо за ней. Она споткнулась об него и, перевернувшись вниз головой, упала на дорогу.

Очевидцы случившегося вызвали скорую помощь, которая доставила пострадавшую в травмпункт, передает Telegram-канал 112.

Подобные случаи происходят не только с роботами, но и с людьми. Так, в Краснодаре мужчина избил курьера, который случайно сбил его дочь во дворе дома. Девочка побежала через дорогу, несмотря на крики матери, и ехавший на мопеде курьер сбил ребенка.

Ранее па Мосфильмовской курьер на электровелосипеде, ехавший по тротуару, сбил ребенка. Прибывшая на место аварии бригада скорой помощи оказала помощь пострадавшему.