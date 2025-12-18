Петербуржец напал на продавщицу после замечания не курить в магазине

В Невском районе Санкт-Петербурга полиция задержала мужчину, устроившего дебош в магазине после замечания сотрудницы. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в продуктовом магазине на Дальневосточном проспекте. По данным правоохранительных органов, 60-летний посетитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал курить в помещении. Получив замечание от 57-летней продавщицы о запрете курения, мужчина в ответ распылил в нее перцовый баллончик и скрылся.

В тот же день подозреваемого задержали сотрудники патрульно-постовой службы на проспекте Большевиков. В отношении задержанного составлен административный протокол, а полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Кемерово нетрезвый пациент устроил дебош в больнице и разбил дверь. Нетрезвый мужчина пришел в больницу для обследования и устроил ссору с сотрудниками. Дебошир не отреагировал на замечания медиков и устроил погром, он ударил кулаком по стеклянной двери и получил травму. На место был вызван наряд Росгвардии, агрессора задержали и передали сотрудникам полиции.