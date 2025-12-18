Акушерку арестовали после гибели ребенка блогера при домашних родах

Савеловский суд Москвы арестовал акушерку, которая неудачно приняла роды у известного блогера Аиши Чигга (настоящее имя - Аиша Ракаева), младенец которой погиб. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Савеловский районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении Котлар Наталии Людвиговны. Она обвиняется в незаконном осуществлении медицинской деятельности без лицензии и в выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 235, п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ). Следователи полагают, что женщина, не имеющая медицинского образования, оказывала акушерскую помощь при родах", - сказали в пресс-службе.

ЧП произошло в квартире жилого дома на улице Полины Осипенко в Москве. Вечером 13 декабря к девушке на роды приехала женщина 1965 года рождения, которая заверила, что владеет навыками родовспоможения. Однако она не имела ни высшего медицинского образования, ни квалификации по направлению подготовки "акушерство и гинекология". Ребенок родился 14 декабря, через какое-то время его состояние резко ухудшилось, и, несмотря на оказание квалифицированной медицинской помощи, он умер.