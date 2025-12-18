Чебоксарец угрожал ножом фельдшеру скорой помощи

Полицейские возбудили уголовное дело по части 2 статьи 119 "Угроза убийством в отношении лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности" УК РФ против чебоксарца, угрожавшего ножом фельдшеру скорой помощи. Подробности рассказали в городском УМВД.

© Российская Газета

Инцидент произошел вечером 15 декабря. Сожительница подозреваемого вызвала бригаду медиков, увидев, что перебравшему с алкоголем мужчине стало плохо.

"Прибывшие на вызов медработники оказали пациенту помощь. Как только пациент почувствовал себя лучше, он схватился за нож и начал им угрожать фельдшеру", - рассказали в УМВД России по городу Чебоксары.

Несколько человек из бригады скорой спряталась на балконе, а одна из женщин выбежала в подъезд и вызвала сотрудников полиции.

На время следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.