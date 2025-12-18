Раскрыты жуткие подробности убийства сына заммэра Харькова в Европе

Следствие раскрыло жестокие подробности убийства сына харьковского заммэра в Вене. Подозреваемые заставили его перевести 50 тысяч евро, а затем сожгли заживо в автомобиле, сообщает украинское издание «Суспільне» со ссылкой на данные австрийской полиции.

По версии следствия, Давид Агоев и Илья Ринжук заманили 21-летнего Даниила Кузьмина в отель. Там они избили его на подземном паркинге и под угрозой расправы принудили перевести 50 тысяч евро с криптокошелька.

После этого потерпевшего вывезли на автомобиле Mercedes под мост. Преступники заткнули ему рот тканью, облили тело и салон машины бензином и подожгли. Кузьмин сгорел заживо.

Агоеву уже сообщили о подозрении в умышленном убийстве с особой жестокостью. Следствие настаивает на его заключении под стражу из-за высокого риска побега, давления на свидетелей и уничтожения улик.