На Урале прокурору вернули дело участника ОПГ, которая совершила 11 убийств

Свердловской областной суд вернул прокурору дело экс-сотрудника правоохранительных органов Владимира Семенюка, приговоренного к девяти годам колонии за убийства в составе организованной преступной группы (ОПГ), совершенные более 20 лет назад. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

"Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, отменил приговор суда первой инстанции и возвратил уголовное дело прокурору Свердловской области для устранения препятствий рассмотрения судом на основании п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ. Причиной этого стало существенное нарушение уголовно-процессуального закона", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что Семенюку избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Ранее суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений, сопряженное с похищением человека).

Преступную группу возглавлял бывший сотрудник милиции Екатеринбурга Владислав Соболь, всего в нее входили пять человек, трое из которых на тот момент занимали оперативные должности в органах милиции. На счету группировки - 11 убийств. В сентябре 2025 года Соболь приговорен судом к наказанию в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, участник банды Константин Котик - к наказанию в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.