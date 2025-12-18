Мужчину ударил бутылкой по голове сотрудницу магазина в Москве

49-летний мужчина ударил бутылкой по голове сотрудницу супермаркета, расположенного на улице Маршала Катукова В Москве. Женщину доставили в больницу. Об этом в четверг, 18 декабря, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе столичной Росгвардии.

© скриншот видео / пресс-служба столичной Росгвардии

— В ходе инцидента 49-летний житель Москвы ударил женщину бутылкой в область головы. На место происшествия вызвали медиков. С подозрением на сотрясение мозга пострадавшая была госпитализирована в городскую больницу, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Свидетелем инцидента стал охранник магазина. Он вступился за женщину. Позднее дебошира задержали росгвардейцы. Стражи порядка доставили его в полицейский участок для выяснения всех обстоятельств.

Ранее другой мужчина разбил бутылку о голову покупателя в магазине в районе Бибирево. Пострадавший хотел вступиться за сотрудника торговой точки, с которым повздорил правонарушитель. В итоге мужчину доставили в больницу. В отношении нападавшего завели уголовное дело. Фигуранта отправили в СИЗО.