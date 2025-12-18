В Ленобласти нашли тела двух ушедших на рыбалку мужчин

Спасатели обнаружили тела двоих мужчин, которые ушли на рыбалку и не вернулись в Сланцевском районе Ленинградской области. Об этом сообщает аварийно-спасательная служба региона.

"16 декабря трое мужчин отправились на рыбалку к озеру Самро. Утром двое из них ушли проверять установленные жерлицы и не вернулись. Спасатели обнаружили тела мужчин, доставили на берег и передали сотрудникам полиции", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал ТАСС, Следственный комитет начал проверку по факту гибели двух рыбаков. По предварительным данным, 17 декабря двое рыбаков 1981 и 1984 г. р. провалились под лед на территории озера Самро у деревни Велетово Старопольского сельского поселения. Изначально поиски с участием полицейских и госинспекторов по маломерным судам результата не принесли, поэтому поисково-спасательную операцию продолжили водолазы-спасатели.