Секс-блогера Казанцеву* заочно приговорили к девяти годам колонии

Суд в Москве заочно приговорил к девяти годам колонии секс-блогера Александру Казанцеву*. Ее обвинили в распространении фейковой информации об армии России и других преступлениях. Об этом в четверг, 18 декабря, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

© Соцсети

— 39-летняя Александра Казанцева* признана виновной по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, по мотивам политической ненависти), ч. 1.1 ст. 282.2 (вербовка и иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации), ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности), ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах), — рассказала Нефедова.

По данным следствия, блогерша опубликовала фейковую информацию о ВС РФ в феврале этого года. Кроме того, она на протяжении нескольких лет участвовала деятельности экстремистской организации. Суд запретил Казанцевой* администрировать сайты в интернете в течение пяти лет.

Отбывать наказание она будет в колонии общего режима. Казанцева* скрывается от следствия за границей. Ее объявили в розыск. Суд заочно отправил ее в СИЗО.

*Внесена в реестр иностранных агентов; внесена в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.