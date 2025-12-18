Подросток, устроивший резню в школе в Одинцово, арестован

В четверг в Тверском суде Москвы был арестован подросток, который устроил поножовщину в одинцовской школе. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

Стало известно, что суд удовлетворил ходатайство следствия, и 15-летний подросток заключен под стражу на два месяца на период расследования.

Напомним, что инцидент случился 16 декабря - обвиняемый проник в свою школу, чтобы убить учительницу, ранил охранника и убил другого ученика. Ранее сообщалось, что следователи собирались потребовать избрать суровую меру пресечения 15-летнему подростку.