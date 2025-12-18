Трогавшего школьниц за грудь охранника отправили в СИЗО

В Екатеринбурге арестовали школьного охранника, который домогался третьеклассниц. Об этом сообщает E1.

Суд отправил в СИЗО на два месяца 68-летнего Владимира, который приставал к ученицам младших классов. Мужчина работал в ЧОП и устроился в школу на ЖБИ в октябре этого года. Теперь ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.

По словам родителей учеников, охранник производил хорошее впечатление, пока его не обвинили в насильственных действиях сексуального характера. О произошедшем стало известно после того, как две ученицы третьего класса, которым по девять лет, рассказали родителям, что мужчина трогал их за грудь.

Родственники обвиняемого говорят, что Владимир «мог пошутить» или погладить ребенка «по-дружески», но отказываются считать его преступником.

«У него есть дети, внуки, он нормальный человек», — уверены близкие.

Владимир перенес инсульт в прошлом году, но суд, несмотря на доводы защиты, избрал обвиняемому меру пресечения в виду заключения под стражу.