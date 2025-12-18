ФСБ задержала 19 человек по делу о каналах связи для украинских спецслужб

Совместными усилиями ФСБ и МВД России пресечена деятельность масштабной сети, использовавшей нелегальное оборудование для организации каналов связи в интересах украинских спецслужб. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, в ходе операции в сентябре-октябре были задержаны 19 граждан РФ в 12 регионах страны, а также изъято более 40 SIM-боксов и свыше 9 тысяч SIM-карт.

Совместными усилиями ФСБ и МВД России пресечена деятельность масштабной сети, использовавшей нелегальное оборудование для организации каналов связи в интересах украинских спецслужб. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, в ходе операции в сентябре-октябре были задержаны 19 граждан РФ в 12 регионах страны, а также изъято более 40 SIM-боксов и свыше 9 тысяч SIM-карт.

По данным спецслужб, эти нелегальные каналы связи активно использовались украинскими спецслужбами для вовлечения россиян в диверсионно-террористическую деятельность и координации такой работы. Помимо этого, через данные каналы осуществлялось массовое распространение ложных сообщений о террористических угрозах, совершение дистанционных мошенничеств и иных преступлений. Все задержанные, как установили следователи, действовали за денежное вознаграждение от зарубежных кураторов, что подтверждается изъятыми переписками.

В ходе операции силовики выявили полную цепочку противоправной деятельности: от организации работы самих SIM-боксов до пополнения балансов, нелегального распространения абонентских номеров российских операторов и предоставления услуг по регистрации интернет-аккаунтов. География задержаний охватывает Санкт-Петербург, Адыгею, Дагестан, Ставропольский край, Ханты-Мансийский автономный округ, а также Владимирскую, Иркутскую, Кемеровскую, Московскую, Рязанскую, Самарскую и Челябинскую области.

Расследование уголовных дел ведется по новым статьям Уголовного кодекса РФ, вступившим в силу с 1 сентября 2025 года: 274.3 (незаконное использование абонентского терминала), 274.4 (организация деятельности по передаче абонентских номеров с нарушением закона) и 274.5 (организация деятельности по передаче информации для регистрации в интернете). Санкции данных статей предусматривают наказание вплоть до шести лет лишения свободы.