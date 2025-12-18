В Белгородской области женщина пострадала при взрыве бытового газа
Предварительно, бытовой газ взорвался в частном доме села Драгунское Белгородской области, пострадала 20-летняя женщина.
Проводится проверка, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону.
"Следственным отделом по Белгородскому району СУ СК России по Белгородской области по факту хлопка бытового газа в частном домовладении проводится процессуальная проверка. По предварительным данным, 17 декабря 2025 года в домовладении, расположенном на улице Рябиновая села Драгунское Белгородского района, ввиду неосторожного обращения с бытовыми газовыми приборами, произошел хлопок бытового газа. В результате происшествия пострадала 20-летняя женщина, которая находилась в помещении", - говорится в сообщении.