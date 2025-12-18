Беременная Чекалина не явилась в суд из-за плохого самочувствия

Олег Бадма-Халгаев, адвокат беременной Валерии Чекалиной, в беседе с Super рассказал об итогах рассмотрения ходатайства: сегодня суд отказал Лерчек в удовлетворении просьбы о смягчении наказания и отмене домашнего ареста. Представитель блогерши также отметил, что Валерия не смогла присутствовать на судебном заседании из-за плохого самочувствия на фоне беременности.

© Соцсети

Защита Чекалиной подавала апелляционную жалобу с просьбой изменить меру пресечения на запрет определённых действий, который предполагает лишь ограничение на покидание места жительства в ночное время.

«По жалобе [смягчить наказание и отменить домашний арест] — отказали. По здоровью — ничего страшного. Посещение врачей разрешили. Спасибо за это работникам суда! Суд очень оперативно рассматривает наши ходатайства о посещении врачей!», — рассказал Олег Бадма-Халгаев.

Напомним, что в настоящее время Лерчек, её бывший супруг Артём Чекалин и их бизнес-партнёр Роман Вишняк находятся под домашним арестом. Им запрещено пользоваться средствами связи и интернетом. 8 сентября Чекалиным было предъявлено обвинение в незаконном выводе из России 250 миллионов рублей. 24 ноября суд продлил срок домашнего ареста на полгода.