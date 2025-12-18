ФСБ опубликовала показания готовившей теракт в Волгодонске студентки

ФСБ показала видео с допросом подозреваемой в попытке теракта в Волгодонске студенткой.

По её словам, мошенники её обрабатывали по стандартной схеме с Госуслугами и ЦБ. Потом якобы была переведена сумма с её счета ВСУ и теперь её грозит длительный срок.

«Потом мне присылают квитанцию... и с моего счёта перевели... потом сказали, что на Украину перевели. Это считается предательством Родины и сказали: «Тебя посадят на 10 лет», — сказала она.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов предотвратили теракт возле здания администрации Волгодонска Ростовской области.

Это удалось сделать благодаря тому, что была задержана 16-летняя учащаяся одного из областных колледжей с бомбой в рюкзаке. Сама девушка заявила на допросе, что считала, что якобы помогает поймать чиновника, замешанного в коррупции.