Погибшего в школе Одинцово мальчика похоронят в Таджикистане

Тело мальчика, погибшего при нападении на школу в Одинцово, отправили на родину в Таджикистан.

Как сообщила уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Мишонова, это было решение матери ребёнка.

«Сегодня маленький Комилджон совершил свое последнее путешествие. На Родину. Так решила его мама. Похоронят его рядом с отцом», — сказала Мишонова.

Ранее одноклассник десятилетнего мальчика, погибшего при нападении в школе в Одинцово, рассказал, что убитый отвлекал внимание нападавшего от других детей.

Утром 16 декабря подросток нанёс удар ножом ученику и охраннику в школе в посёлке Горки-2 Одинцовского городского округа Московской области, ребёнок скончался.

Возбуждено уголовное дело.