Россиянин чуть не умер на Бали из-за невнимательности врачей

На Бали россиянин по имени Сергей оказался в смертельной опасности из-за того, что местные врачи не заметили, что после аварии одно из легких мужчины сдулось и было залито гноем. Об этом в четверг, 18 декабря, сообщил Shot.

По данным журналистов, в начале ноября мужчина попал в аварию на байке, и с черепно-мозговой травмой его доставили в государственную больницу Mangusada Hospital, расположенную в регионе Бадунг. В учреждении у него началась лихорадка. По словам родственников, кроме парацетомола, который не помогал, Сергею ничего не давали на протяжении целых десять дней.

Позднее врачи, заметив падение сатурации, сделали рентген и обнаружили, что у мужчины сдулось одно легкое, которое почти полностью было залито гноем. Специалисты диагностировали ему больничную пневмонию. После этого, по словам супруги пострадавшего, ему назначили один антибиотик. Для расправления легкого в больнице не было оборудования, а откачивать гной врачи отказались.

— С большим риском для жизни Сергея перевезли в частный Kasih Ibu Denpasar Hospital. По словам супруги, до госпиталя добрались ночью. Несмотря на это, несколько врачей приехали на работу и сделали все необходимое для спасения пациента. Сергею расправили легкое, откачали гной, купировали сепсис и подобрали необходимые антибиотики, — говорится в сообщении.

При этом россиянин по-прежнему находился в смертельной опасности, поскольку больничную пневмонию успели запустить. В середине декабря его эвакуировали в московский НИИ имени Склифосовского, передает Telegram-канал.

