В Москве загорелся склад с лакокрасочной продукцией

В Москве на складе с лакокрасочной продукцией начался пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

На кадрах видно пламя, вырывающееся из одного из окон складского помещения, обнесенного забором.

Детали происшествия уточняются, сведений о сложности пожара нет. О пострадавших не сообщается.

Канал уточняет, что пожар произошел на севере столицы. Ранее в декабре там случилось еще одно ЧП — загорелся жилой дом. Причиной пожара стала неисправность электрического кабеля.