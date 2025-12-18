В Москве загорелся склад с лакокрасочной продукцией
В Москве на складе с лакокрасочной продукцией начался пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».
На кадрах видно пламя, вырывающееся из одного из окон складского помещения, обнесенного забором.
Детали происшествия уточняются, сведений о сложности пожара нет. О пострадавших не сообщается.
Канал уточняет, что пожар произошел на севере столицы. Ранее в декабре там случилось еще одно ЧП — загорелся жилой дом. Причиной пожара стала неисправность электрического кабеля.