В ФСБ заявили, что задержанная сотрудниками спецслужбы девушка, которая намеревалась передать бомбу чиновнику в Волгодонске, была уверена, что передаст ему «прослушку», чтобы поймать его на коррупции.

Как рассказала задержанная сотрудникам ФСБ, мошенники убедили её в том, что она занимается разглашением данных, а также в том, что к «разглашению» данных жителей Ростовской области и Волгодонска причастен некий депутат.

По её словам, мошенник приказал ей приехать «туда-то туда-то» и на месте забрать рюкзак якобы с деньгами и прослушкой. После этого «посылку» надо было передать чиновнику, чтобы его мог с поличным якобы поймать ОМОН.

«Поехала в парк «Юность», приехала. Он говорит, ты в час должна будешь встретиться с ним, и как только он возьмёт его в руки, сразу омоновцы его повяжут», — сказала задержанная.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов предотвратили теракт возле здания администрации Волгодонска Ростовской области. Это удалось сделать благодаря тому, что была задержана 16-летняя учащяяся одного из областных колледжей с бомбйо в рюкзаке.