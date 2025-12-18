В Петербурге предъявлено обвинение подростку, напавшему с ножом на учительницу

Ученику одной из школ Санкт-Петербурга предъявлено обвинение в покушении на убийство, сообщает ГСУ СКР по городу. Инцидент произошел в понедельник, 15 декабря, старшеклассник нанес ножевые ранения учительнице из-за плохой оценки, а затем предпринял попытку суицида.

В ходе допроса юноша частично признал вину, при этом он отрицал наличие конфликта между ним и потерпевшей. В ближайшее время школьнику изберут меру пресечения. Обвинение также предъявлено сотруднице охранного предприятия, которая не досмотрела школьника, пронесшего в школу нож. Она признала вину.

Как сообщалось ранее, девятиклассник одной из школ Красногвардейского района Петербурга нанес не менее трех ударов ножом 29-летней учительнице, а затем пытался покончить с собой. Оба были госпитализированы.