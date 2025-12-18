В результате атаки БПЛА в Ростове и Батайске погибли три человека

В Ростовской области системы ПВО отразили налет украинских беспилотников. В результате атаки БПЛА три человека погибли и девять получили ранения различной степени тяжести.

Под ударами дронов-камикадзе самолетного типа ночью 18 декабря оказались Таганрог, Батайск и Ростов-на-Дону.

"В Батайске ранения получили семь человек, четверым из них медики оказали помощь на месте, троих госпитализировали в батайскую БСМП. Одного из них врачи спасти не смогли", - сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Из-за атаки БПЛА загорелся танкер на одном из причалов в Западном жилом массиве. Находившиеся на борту два члена экипажа погибли, еще трое моряков получили ранения. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Розлива нефтепродуктов не произошло.

Другой беспилотник врезался в строящуюся новостройку в Советском районе города. По данным спасательных служб, никто не пострадал.

"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Скорейшего выздоровления получившим ранения людям", - прокомментировал ЧП глава региона.

Информация обо всех последствиях атаки будет зафиксирована муниципальными комиссиями. Пострадавшие получат помощь.