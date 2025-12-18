На Камчатке произошло землетрясение

В Тихом океане у восточного побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 6,6. Об этом сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

Подземные толчки произошли в 00:37 пятницы (15:37 четверга по московскому времени). Эпицентр землетрясения находился в 99 км к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 41 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

18 декабря восточного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,1. По данным Центрального метеорологического управления острова, толчки зафиксировали в 18 километрах к востоку от уезда Хуалянь в 19:32 по местному времени (14:32 мск). Очаг залегал на глубине 31,6 километра.

6 декабря ученые зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,4 в Авачинском заливе у восточного побережья Камчатки. Его эпицентр находился в 78 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине 62 км под морским дном.