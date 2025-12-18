Активные поиски Усольцевых планируют возобновить

Активные поиски семьи Усольцевых, пропавшей в тайге Красноярского края более двух месяцев назад, возобновятся после наступления подходящих погодных условий. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя регионального отряда «ЛизаАлерт» Серафиму Чооду.

«Отряд «на низком старте» – мы ожидаем подходящих погодных условий для возобновления поисков на месте, в том числе в формате точечном, например, выполнения задач с привлечением БПЛА», — сказала она.

ТАСС: во время поисков семьи Усольцевых спасатели осмотрели пещеру глубиной 15 м

13 декабря СУ СК РФ по региону сообщило, что Усольцевы могли замерзнуть в тайге. В ведомстве уточнили, что в настоящее время с учетом имеющихся в деле доказательств приоритетной остается версия о несчастном случае.

Следствие рассматривает и криминальную версию в деле о пропаже супругов и их пятилетней дочери. Продолжаются допросы свидетелей и оперативно-разыскные мероприятия. По мнению спасателей, шансы на их обнаружение минимальны.

Ранее эксперт допустил версию отравления для пропавших в Красноярском крае Усольцевых.