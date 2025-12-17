В ДНР при подрыве на взрывоопасном предмете погиб сотрудник МВД

В Кураховском муниципальном округе при подрыве на взрывоопасном предмете погибла сотрудница Управления по вопросам миграции МВД по Донецкой Народной Республике.

Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«При исполнении служебных обязанностей на недавно освобождённой территории Кураховского муниципального округа в результате подрыва на взрывоопасном предмете погибла сотрудница Управления по вопросам миграции МВД по ДНР», — написал он в Telegram-канале.

Кроме того, ранения различной тяжести получили три сотрудника ведомства.

Пушилин выразил соболезнования родным и близким погибшей, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ранее в Белгородской области при ударах ВСУ погиб один человек, десять пострадали.