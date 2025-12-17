В Приморье охотник выстрелил в друга, приняв его за зверя

В Хасанском районе Приморского края следователи устанавливают обстоятельства несчастного случая на охоте, мужчина выстрелил в своего приятеля, спасти раненого не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, инцидент произошел на территории охотничьих угодий клуба охотников и рыболовов. Подозреваемый в результате неосторожного обращения с оружием произвел выстрел в сторону своего приятеля. Мужчина получил огнестрельное ранение, спасти его не удалось.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ, назначено проведение ряда экспертиз. У стрелявшего изъято оружие, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Волгограде хирурги спасли рыбака, раненого гарпуном в лицо. 52-летний пациент был доставлен в больницу с тяжелым ранением, он случайно выстрелил в себя из трехзубого гарпуна, который глубоко вошел в ткани лица. Инородное тело застряло в миллиметре от сонной артерии.