Несколько десятков домов остались без света в Балашихе

Несколько десятков домов в подмосковной Балашихе остались без света. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По информации издания, в Балашихе произошло массовое отключение электричества. Перебои затронули работу магазинов, крупного торгового центра и светофоров. Как сообщили в горячей линии, примерное время восстановления может занять около двух часов.

Помимо этого, издание также опубликовало фотографии с места событий. На кадрах можно увидеть районы Балашихи без освещения.

Ранее три российских региона побили исторические максимумы потребления электроэнергии.