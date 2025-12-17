Охранник школы в Одинцове объяснил, почему не остановил подростка с ножом

Охранник школы в поселке Горки-2 Дмитрий Павлов, где подросток напал на учеников, рассказал, что не проверил юношу на наличие опасных предметов, так как это «физически было невозможно».

Об этом в среду, 17 декабря, сообщил мужчина в интервью.

— Ученики идут в общем потоке, мы же не проверяем на входе. Попробуйте проверить 700 человек. Это невозможно. Он просто в портфеле все это пронес, — рассказал Павлов в интервью «МК».

Охранник родился в Йошкар-Оле. Сначала он был рабочим на железной дороге, но из-за нехватки деньги переехал в Подмосковье. Мужчина трудоустроился охранником в школу чуть больше года назад. Летом 2026 он планировал уйти в отпуск, однако теперь не уверен, что получится это сделать.

По словам Павлова, он обещал своим родным встретить Новый год в кругу семьи. Больше всего мужчина волнуется за своего отца. Он надеется, что тот не сильно переживает из-за сложившейся ситуации, так как перенес инсульт несколько лет назад.

Школьник с ножом ворвался в школу утром 16 декабря. Он ранил несколько человек, в том числе и охранника. Один из школьников скончался. Спустя время подростка задержали силовики. Им оказался девятиклассник Тимофей К. О подростке известно, что он любил играть в компьютерные игры, увлекался оружием и военной тематикой. Родители ребенка заявили, что их сын вел себя нормально.