Мошенник с сайта знакомств украл у жительницы Воронежа 3,4 млн рублей

Знакомство в сети обернулось для заведующей магазина в Воронеже потерей крупной суммы. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ГУ МВД России по Воронежской области.

В результате действий киберпреступников за последние сутки в Воронежской области понесли ущерб четыре жителя на общую сумму более 6,5 млн руб. Одним из пострадавших стала 47-летняя заведующая магазином, которая познакомилась на сайте знакомств с мужчиной, представившимся инвестором.

Мошенник убедил женщину вложить деньги в криптовалюту, и под его руководством она перевела средства с банковских карт, а также передала наличные. В общей сложности ее "вложения" составили более 3,4 млн руб.

В результате доверчивая женщина потеряла все свои сбережения и еще осталась должна банку. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество в особо крупном размере" (159 УК РФ), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Осенью инвесторы потеряли около $500 тыс. на криптовалюте 120 HOURS после того, как якобы больной создатель токена исчез вместе с чужими деньгами.