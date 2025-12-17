В Москве возбудили дело после смерти младенца при домашних родах

В Москве возбудили уголовное дело из-за гибели новорождённого, роды которого в столичной квартире принимала девушка без медицинского образования.

Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

«Возбуждено уголовное дело... По версии следствия, женщина 1965 года рождения, не являясь медицинским работником, не имея высшего медицинского образования, а также квалификации по направлению подготовки «Акушерство и гинекология», заверив, что владеет навыками родовспоможения, согласилась оказать услугу в области акушерства местной жительнице», — говорится в материале.

Фигурантка задержана.

