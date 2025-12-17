В России задержали сектантов-саентологов

Правоохранители задержали сектантов-саентологов в Алтайском крае. Как сообщает Telegram-канал «112», двое жителей Барнаула проводили «тренинги» для руководителей предприятий.

По информации следователей, барнаульцы уже давно состоят в секте саентологов. Для вовлечения в секту других людей они решили организовать предпринимательскую деятельность в рамках ИП.

Так, под видом коучинга и консалтинга сектанты «прокачивали» персонал и руководителей крупных предприятий Алтайского края по методикам саентологов. В последующем «зомбированные» сотрудники и их начальство могли контролироваться в интересах американцев.

Правоохранители провели обыски у предпринимателей-сектантов по адресам проживания и работы. Там они обнаружили религиозную символику, атрибутику нежелательных некоммерческих организаций и экстремистскую литературу. Возбуждено уголовное дело об организации нежелательной НКО.

Напомним, что саентология — религиозно-философское течение, основанное в США в начале 1950-х годов писателем-фантастом Лафайетом Роном Хаббардом. Деятельность ряда организаций, связанных с сектой, признана в России нежелательной и экстремистской.