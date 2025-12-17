В российском городе студент напал на преподавателя

В университете в Ельце первокурсник совершил нападение на преподавателя и ударил ее ручкой в шею. Студента возмутило то, что он получил плохую отметку на зачете, передает Shot.

По данным Telegram-канала, в минувший понедельник программисты первого курса елецкого университета сдавали зачет по русскому языку во время третьей пары у 61-летнего преподавателя. 18-летний Дима не смог выполнить задание, сдал пустой листок и получил двойку.

Между первокурсником и преподавательницей возник словесный конфликт из-за недовольства студента, однако затем он начал душить педагога и пытался нанести ей травму ручкой. Помощь женщине оказали другие студенты, которые сумели остановить нападавшего. Пострадавшую преподавательницу срочно доставили в больницу.

В беседе с Telegram-каналом женщина сообщила, что сейчас находится дома, ее состояние оценивается как удовлетворительное, и жизни ничего не угрожает. Она также планирует обратиться в правоохранительные органы. В университете проводится внутренняя проверка по данному инциденту.