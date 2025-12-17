Задержан бизнесмен, избивший модель Тартанову

Правоохранители задержали бойфренда модели из Краснодара Анжелики Тартановой, избитой в Москве.

Как сообщили «МК» в пресс-службе судов общей юрисдикции, речь идет о Дмитрии Кузьмине. По версии следствия, вечером в квартире он поссорился с подругой, после чего ударил ее по голове.

Девушка получила тяжелую черепно-мозговую травму и несколько дней пролежала в коме.

Кузьмину предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Никулинский суд поместил его под домашний арест.