Изучавший военные объекты россиянин получил срок

В Москве мужчину приговорили к девяти годам за шпионаж. Об этом сообщает ТАСС.

Он признан виновным по статьям 276 («Шпионаж») и 275 («Государственная измена») УК РФ.

Как установил суд, 50-летний Егор Чистяков занимался сбором и передачей данных о военных объектах в Московском регионе по заданию Службы безопасности Украины (СБУ).

Суд приговорил его к девяти годам колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что бывшая сотрудница МЧС получила срок после просмотра иностранных каналов.