Спецназ задержал подозреваемого в убийстве двух женщин топором в ЯНАО

В селе Азовы Шурышкарского района ЯНАО 17 декабря задержали мужчину, подозреваемого в кровавом убийстве двух женщин. По версии следствия, вечером 13 декабря он в состоянии опьянения во время ссоры напал на своих знакомых с топором, нанеся им смертельные удары. Жертвы скончались на месте.

Как сообщили в Следкоме ЯНАО, для поимки подозреваемого были привлечены силы полиции и бойцы СОБР. Оперативная спецоперация завершилась задержанием, после чего мужчина был заключён под стражу.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц». Следствие устанавливает детали произошедшего и мотивы преступления.

