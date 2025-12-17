Ученик автошколы с ножом напал на инструктора в Москве

В Москве ученик автошколы совершил нападение на инструктора, применив нож, сообщает Mash.

Пострадавшего госпитализировали, он находится в реанимации с открытыми ранами живота и грудной клетки. Как утверждается, инцидент произошел вечером во вторник, 16 декабря.

Подчеркивается, что мужчина, недовольный своими результатами, обвинил 41-летнего автоинструктора Анатолия Б. в провале экзамена в ГИБДД. Это привело к конфликту, в результате которого ученик два раза ударил педагога ножом, а затем скрылся с места происшествия.

Раненый был доставлен в больницу. Ученики характеризуют Анатолия как спокойного и опытного инструктора. Преступник был задержан в тот же день.

Также накануне подросток с ножом устроил нападение в школе в подмосковном поселке Горки-2, жертвой стал десятилетний ученик школы.

Кроме того, в минувший понедельник 15-летний ученик школы № 191 Красногвардейского района Санкт-Петербурга напал с ножом на 29-летнюю учительницу математики. Он нанес не менее трех ударов, когда женщина отвлеклась. Раненая сумела добраться до поста охраны, где ей начали оказывать срочную помощь и вызвали скорую.