Раскрыта дальнейшая судьба задержанного вербовщика российских моделей

Задержанного вербовщика скам-центров, который обманом заманивал российских моделей в рабство в азиатские страны, планируют отправить в Таджикистан. Как сообщает РЕН ТВ, об этом заявил сам подозреваемый.

По словам мужчины, его задержали миграционные службы — сейчас он находится в Таиланде. Он отрицает свою причастность к торговле людьми и утверждает, что сам стал жертвой рабства.

Как сообщал Mash, вербовщика задержали в аэропорту Бангкока. По информации канала, в Таиланде мужчина заманивал россиянок и китаянок через соцсети: он обещал девушкам успешную карьеру в модельном бизнесе и высокую зарплату. После этого он переправлял их в Мьянму или Камбоджу.

Мужчина является уроженцем Таджикистана, однако до переезда в Таиланд жил в Москве на протяжении нескольких лет. Правоохранители задержали его перед вылетом в Душанбе.

Ранее стало известно, что в Мьянме похитили модель из Сибири. Девушке предложили работу в Таиланде, но после прибытия в страну у нее отобрали документы и вывезли в джунгли. Это уже пятый известный случай подобного похищения.