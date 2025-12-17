Мужчина украл 370 пачек сигарет из «Газели» около магазина в Москве

Бывший зэк украл коробку с 370 пачками сигарет из «Газели», припаркованной у магазина на Алтайской улице. Об этом в среду, 17 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

— В полицию за помощью обратился мужчина, работающий водителем-экспедитором. Он рассказал, что на Алтайской улице производил выгрузку товара и обратил внимание на приоткрытую заднюю дверь своего фургона, после чего обнаружил пропажу коробки, в которой было 370 пачек сигарет, — рассказали на сайте ведомства.

Подозреваемого задержали в течение часа на Уральской улице. Мужчина успел продать часть сигарет. Сумма ущерба составила около 75 тысяч рублей. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Его отпустили под подписку о невыезде.

Ранее четверо мужчин ограбили магазин в Краснопахорском районе Новой Москвы. Они вынесли оттуда сигареты, алкоголь и бытовую химию. Полицейские возбудили уголовное дело. Фигурантов отправили в СИЗО.