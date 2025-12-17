Экс-начальника колонии в Калмыкии осудили на 22 года

Южный окружной суд приговорил бывшего начальника исправительной колонии Калмыкии Павла Батаева и его заместителя Артура Цамаева к 22 и 24 годам лишения свободы за организацию террористического сообщества в колонии. Об этом ТАСС сообщил представитель суда.

"Установлено, что в 2013 году на территории исправительного учреждения в Республике Калмыкия иное лицо, отбывавшее уголовное наказание, создало террористическое сообщество. В соответствии с приказами УФСИН России по Республике Калмыкия Батаев и Цамаев занимали руководящие должности в данной ИК. Подсудимые распределили между собой роли, согласно которым взаимодействие с руководителем ТС осуществлялось Цамаевым в служебном кабинете оперативного отдела. В соответствии с приговором Батаеву назначено 22 года в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых семи лет в тюрьме", - сказал собеседник агентства, уточнив, что его бывший заместитель осужден на 24 года.