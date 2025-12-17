Прорыв трубы на «Горбушке» уничтожил технику на десятки миллионов рублей

В торговом комплексе "Горбушка" в Москве произошло крупное коммунальное ЧП, в результате которого были затоплены складские помещения арендаторов, торгующих техникой Apple и другой техникой. По оценкам пострадавших, совокупный ущерб превышает 30 млн руб., сообщает Telegram-канал Baza.

Причиной инцидента стал прорыв трубы отопления на седьмом этаже здания в Багратионовском проезде. Ранее в одном из помещений было повреждено окно, которое сотрудники управляющей компании восстановили. После последующего включения отопления и подачи давления труба не выдержала нагрузки и была разрушена. Попытки оперативно остановить утечку оказались безрезультатными.

Поток горячей воды затопил пролет семиэтажного здания, в первую очередь затронув склады арендаторов, специализирующихся на продаже техники. По словам предпринимателей, от потопа пострадали запасы электроники, включая устройства Apple, технику Dyson и другие гаджеты более чем на 30 млн руб.

При этом управляющая компания не предоставила акт о затоплении. Отсутствие данного документа, как отмечают пострадавшие, лишает их возможности обратиться в страховые компании и начать процедуру возмещения ущерба.