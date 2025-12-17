Задержан один из вербовщиков российских моделей

В аэропорту Бангкока был задержан один из вербовщиков, который привлекал российских моделей в тайские скам-центры. Этот человек является уроженцем Таджикистана, но проживал в России, сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, в Таиланде мужчина привлекал россиянок и китаянок к участию в его схеме через социальные сети. С китаянками он общался на китайском, поскольку владеет этим языком в совершенстве. Он обещал девушкам высокую зарплату и успешную карьеру в модельном бизнесе. После вербовки Рустам, вербовщик моделей, переправлял их в Мьянму или Камбоджу.

До переезда в Таиланд Рустам жил в Москве на протяжении нескольких лет. Недавно он отправился в Душанбе, но в международном аэропорту Бангкока его задержали по подозрению в мошенничестве, связанном с национальной принадлежностью. Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания (IDC).

Ранее сообщалось, что в Мьянме была похищена модель из Сибири. Девушке предложили работу в Таиланде, но после прибытия в страну у нее отобрали документы и вывезли в джунгли.

Это уже пятый случай публичного похищения, о котором стало известно (ранее были освещены четыре аналогичных инцидента). Однако, возможно, существуют и другие подобные случаи, которые не получили широкой огласки.