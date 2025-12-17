Убивший главу района на охоте россиянин предстанет перед судом

Прокуратура Новосибирской области направила в суд уголовное дело по факту гибели главы Ленинского района Новосибирска Александра Гриба. Обвинение предъявлено 47-летнему жителю Ордынского района, которого следствие считает виновным в причинении смерти по неосторожности.

Трагический инцидент произошёл 1 октября 2025 года на территории Доволенского района. Группа охотников, в которую входили Александр Гриб и обвиняемый, проводила коллективную охоту на косулю методом загона с расстановкой участников по номерам.

По версии следствия, в ходе одного из загонов обвиняемый, увидев выбежавших из леса животных, начал стрелять по ним из своего карабина, оборудованного оптическим прицелом. В процессе стрельбы он допустил нарушение правил безопасности.

В результате небрежных действий ствол его оружия был направлен в сектор, где находились другие охотники. Один из выстрелов поразил Александра Гриба, который в этот момент находился на своем номере на расстоянии более 400 метров от стрелявшего. От полученного ранения районный руководитель скончался на месте.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено прокуратурой в местный районный суд для рассмотрения по существу.