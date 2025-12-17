В московском метро произошла трагедия

На станции «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии метро скончался пассажир. Об этом стало известно в среду, 17 декабря.

— На станции «Текстильщики» человек упал на рельсы. Его подняли на платформу до прибытия служб. Пассажир был без сознания. Прибывшие врачи констатировали смерть, — сказал собеседник агентства городских новостей «Москва».

Ранее стало известно, что на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии московского метро временно увеличили интервалы движения поездов из-за человека на путях.

8 декабря пассажир упал на пути на одной из станций Большой кольцевой линии метро. Из-за этого интервалы движения поездов против часовой стрелки также были временно увеличены.

Спасатель и эксперт по выживанию Эдуард Халилов посоветовал не стоять на краю платформы метро и следить, кто находится за спиной, чтобы избежать падения на рельсы.