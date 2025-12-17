В Сочи задержали отца и дочь, планировавших воевать за Украину

Российские и абхазские силовые структуры задержали в Сочи отца и дочь, которые собирали сведения о российских военных и планировали отправиться воевать за Украину. Об этом сообщили РИА Новости в центре общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, граждане России планировали присоединиться к вооруженному формированию, курируемому Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, признанному террористической организацией и запрещенному на территории России.

Следствие установило, что отец и дочь выходили на связь с представителями организации через мессенджер Telegram. Получив инструкции, они собирали информацию о российских военнослужащих и готовились к участию в боевых действиях против России.

Против задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о пособничестве в деятельности террористической организации и участии в такой деятельности, сообщили в ФСБ. До этого ФСБ показала кадры задержания жителя Коми, пытавшегося уехать воевать за Украину. Оперативные сотрудники задержали мужчину в поезде по маршруту Печора — Белгород и вывели его из состава.