У бывшего главы ФНС Ингушетии конфисковали имущество

Гагаринский суд Москвы обратил в доход государства коррупционные активы бывшего руководителя управления Федеральной налоговой службы (ФНС) по Ингушетии Магомеда Куштова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

© Газета.Ru

"Суд удовлетворил исковые требования Генеральной прокуратуры РФ", - говорится в документах.

Иск был предъявлен Куштову и его родственникам. Представители прокуратуры просили обратить в доход государства три жилых помещения в Москве, три земельных участка, жилое здание, два жилых дома и нежилое помещение в Северной Осетии, жилое помещение в Ингушетии, а также четыре авто премиальных линеек, среди которых Mersedes-Benz, BMW, Toyota Land Cruiser и GMC Yukon.

По делу экс-главы ФНС Ингушетии был причинен ущерб государству в размере 137,1 млн рублей.

До этого стало известно, что Генпрокуратура требует изъять имущество бывшего и.о. вице-премьера правительства Башкирии Алана Марзаева, осужденного за взятку.

В иске речь идет о 13 зданиях, включая комплекс в Верхнем Фиагдоне, квартиры во Владикавказе и Москве, дом в Кисловодске площадью 900 квадратных метров и дача в Башкирии. Также в иске указан автопарк Марзаева премиум-класса стоимостью более 20 млн рублей.