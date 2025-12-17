В Ялте с задержанного экс-чиновника взяли подписку о невыезде

Бывшему главе отдела закупок администрации крымского курортного города Ялты, который был задержан за мошенничество с муниципальным земельным участком, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщили ТАСС в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Ранее в ФСБ сообщили, что чиновник 1970 года рождения потребовал более 300 тыс. рублей за оформление права собственности на земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, на одного из жителей Ялты. Он был задержан с поличным при получении денег. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения).