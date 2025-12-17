Московский подросток выпил свою кровь и оказался в реанимации

Подросток выпил свою кровь в надежде, что это поможет ему поднять уровень гемоглобина, однако в результате оказался в реанимации. Ситуация произошла в Москве, пишет Shot.

По данным издания, 17-летний москвич видел такой «лайфхак» в сети. Он самостоятельно произвел забор крови и залпом выпил все то, что собрал. Через некоторое время ему стало плохо, поднялась температура и открылась рвота с кровью.

В результате юношу госпитализировали с острым отравлением. В больнице он рассказал врачам о произошедшем. Те, в свою очередь, выписали ему направление в психиатру, куда он должен будет отправиться после выписки.

