Московский школьник оказался в больнице, выпив свою кровь

Подросток из Москвы попал в больницу после неудачной попытки поднять уровень гемоглобина в крови. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, 17-летний молодой человек посмотрел видео в TikTok, в котором автор утверждал, что уровень гемоглобина в крови можно поднять, если выпить собственную кровь.

Юноша последовал совету, однако спустя непродолжительное время у него ухудшилось самочувствие. Молодого человека рвало кровью, температура повышалась.

В результате его госпитализировали с отравлением. Врачам удалось спасти несовершеннолетнего. В беседе с медиками пациент рассказал о причине произошедшего.

«Врачи пришли в ужас от такого заявления. Они уже выписали пациенту направление к психиатру», – сообщается в публикации.

