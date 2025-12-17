Жители Краснодарского края пострадали из-за падения обломков БПЛА

В Славянском районе Краснодарского края двое мирных жителей пострадали в результате падения обломков БПЛА. Об этом в своем Telegram-канале сообщил оперативный штаб региона.

«В Славянском районе из-за падения обломков БПЛА пострадали два человека, повреждены не менее пяти частных домов», — говорится в сообщении.

В оперштабе заявили, что этих людей госпитализировали, врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, там рассказали, что фрагменты дронов обнаружили в частном секторе Славянска-на-Кубани и поселке Прибрежный, в некоторых домах повреждены кровли, выбило окна. А в районном центре получили повреждения сети электроснабжения.

Незадолго до этого Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей сообщил, что в Славянском районе раздались взрывы. По словам очевидцев, атака беспилотников началась около 00:45 мск. В разных частях района были видны вспышки в небе. В одном из городов произошел пожар. Всего прогремело около 10 взрывов.

Также стало известно, что в пригороде Ейска Краснодарского края были слышны взрывы.

Ранее в Ярославле обломки беспилотников упали на детские сады.