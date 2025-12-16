Нейросети помогли вычислить стрелка в Брауновском университете

Нейросети помогли аналитикам американских спецслужб вычислить подозреваемого в стрельбе на территории Брауновского университета 14 декабря, в ходе которой погибли двое и были ранены 7 человек, пишет Telegram-канал «Военный обозреватель».

По данным канала, специалисты при помощи искусственного интеллекта обработали огромный массив данных, в частности, проанализировали походку подозреваемого.

В итоге, выяснилось, что подозреваемый — студент Брауновского университета палестинского происхождения.

Ранее газета Daily Mail сообщила, что на опубликованных полицией видеороликах запечатлен мужчина, который устроил стрельбу в учебном заведении.

На кадрах мужчина в маске, темной куртке, шапке и перчатках то целеустремлённо шагает, то небрежно прогуливается.

«Что бросается в глаза, так это его целеустремлённость. Он не блуждает, не колеблется, не останавливается, чтобы прочитать указатели, — он движется так, словно уже точно знает, куда направляется. Такой прямой и уверенный шаг часто говорит о том, что он всё спланировал или хорошо знаком с местностью», — сказал бывший прокурор округа Ориндж Бобби Тагави.

Ещё одной заметной особенностью подозреваемого была его необычная походка: правая нога почти не сгибалась, из-за чего он выглядел хромым.

По мнению стражей порядка, это свидетельствовало о том, что мужчина пытался скрыть какой-то тяжелый предмет, предположительно, оружие.