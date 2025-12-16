Аглая Тарасова не будет обжаловать приговор

Защита не стала обжаловать приговор актрисе Аглае Тарасовой по делу о контрабанде наркотиков, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на адвоката звезды «Холопа» Жаната Бекетова.

Тарасову задержали в начале сентября в аэропорту Домодедово после прилёта из Израиля: вейп с жидкостью, содержащей запрещённое вещество, обнаружили в её багаже. В отношении актрисы возбудили уголовное дело. Вину она признала и раскаялась.

Жизнь Аглаи из-за условного наказания изменится минимально: она может свободно перемещаться по стране и за её пределы, предварительно уведомив УИИ (уголовно-исполнительную инспекцию).

Однако в случае нарушений обязанностей условный срок могут заменить на реальный. К числу таких нарушений относятся смена места жительства без уведомления, игнорирование предписаний и административные правонарушения.

